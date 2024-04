Coman, il Leverkusen interrompe il record: da 11 anni vinceva sempre il campionato

13 minuti fa



La vittoria della Bundesliga da parte del Bayer Leverkusen dei record ne ha a sua volta interrotto uno, personale, di uno dei calciatori delle dirette rivali stagionali, il fantasista francese Kingsley Coman.



L'ex centrocampista della Juventus, infatti, da 11 anni, da quando all'epoca militava ancora nel Paris Saint Germain, ha sempre conquistato il titolo del campionato a cui ha preso parte.



Il classe 1997, infatti, ha iniziato ad alzare al cielo la coppa di un titolo nazionale nella lontana stagione 2012-13 in cui festeggiò per la prima volta con il PSG ripetendosi poi l'anno successivo. Successivamente ci fu il trasferimento alla Juventus e lo scudetto alzato a Torino. Quindi il passaggio al Bayern, dove ha sollevato per ben 8 volte consecutive il Meisterschale. Quest'anno il sogno interrotto a 5 giornate dalla fine con il titolo che è andato al Leverkusen di Xabi Alonso.