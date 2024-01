Come cambia il Sassuolo con Doig

All'ultima curva di un testa a testa con il Marsiglia, il Sassuolo ha fatto lo scatto decisivo per. Il giocatore è stato a un passo dal trasferimento in Francia, ma l'OM ha tardato la cessione di Renan Lodi in Arabia Saudita così si è inserito il Sassuolo che ha affondato il colpo prendendo il classe 2002.- Nella rosa di Dionisi Doig andrà a sostituire Matias Viña rientrato alla Roma con sei mesi d'anticipo rispetto agli accordi previsti,. Tra le ipotesi c'è anche quella di tornare sul mercato per cercare un altro giocatore in quel ruolo per dare profondità in quella zona del campo, dove in caso di necesità potrebbe essere adattato Pedersen. Non è andato benissimo l'esperimento di Viti a sinistra provato a Torino contro la Juventus (0-3 finale).- Doig quindi lascia il Verona dopo trentasei partite totali tra campionato e Coppa Italia dal suo arrivo nell'estate 2022, alle quali si aggiungono due gol e quattro assist. Preso dall'Hibernian, fin dall'inizio ha subito avuto un grande impatto in Serie A prendendosi subito il posto da titolare. In questa stagione Doig ha giocato 12 partite e tutte da titolare tranne una.. Il Sassuolo come prossima tappa per conquistare tutti, Doig lascia il Verona e volta pagina.