Le cessioni del Verona nel mercato di gennaio

Il Verona è stato uno dei club più attivi in questa sessione di mercato. I gialloblù hanno chiuso operazioni soprattutto in uscita: alcune trattative erano già impostate dall’estate, altre sono state messe in piedi da zero. C’era l’esigenza di fare cassa e così la società ha sacrificato alcuni talenti.



LE CESSIONI DEL VERONA - Per Hien c’era un discorso già avviato nei mesi precedenti con l’Atalanta: a gennaio i nerazzurri l’hanno preso per 8 milioni più bonus, in estate la richiesta del Verona era un po’ più alta. Addio anche a Filippo Terracciano, esterno destro classe 2003 cresciuto in gialloblù e venduto al Milan per 3,5 milioni. Altri 2,7 il Verona li ha incassati dalla cessione di Hongla in Spagna, al Granada. Alla Fiorentina è andato Faraoni in prestito con diritto di riscatto e Kallon è stato girato in prestito al Bari.



LA CLASSIFICA DEL VERONA - Dopo la prima parte di campionato il Verona non è in una posizione tranquilla di classifica. Anzi, i gialloblù sono terz'ultimi a -1 dalla salvezza, in 20 partite ne hanno vinte quattro, pareggiate cinque e perse undici. Insieme al Torino hanno il terzo peggior attacco tra le squadre della parte destra della classifica: 18 gol, peggio hanno fatto solo Empoli penultimo e Salernitana ultima.