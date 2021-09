Il forfait di il comunicato della Juve ) ha complicato i piani di Massimiliano Allegri per la partita contro il Napoli in programma sabato alle 18. Già con i sudamericani a mezzo servizio per le gare di qualificazione al Mondiale 2022 in programma stanotte, l'allenatore perde anche uno dei giocatori sui quali fa più affidamento: gli esami svolti oggi hanno escluso lesioni, ma- Intanto l'allenatore deve sciogliere ancora qualche dubbio per la sfida col Napoli di Spalletti, anche lui in emergenza a centrocampo ( QUI le ultime). Allegri dovrà mettere mano un po' in tutti i reparti:. Chiellini, Bonucci e de Ligt sulla linea difensiva, Bernardeschi e De Sciglio larghi sulle fasce con Rabiot e Locatelli al centro. Davanti avanzerebbe Kulusevski nel tridente insieme a Morata e Kean.- L'alternativa è il 4-4-2 cone Mattia De Sciglio dall'altra parte; al centro de Ligt e uno tra Bonucci e Chiellini. Locatelli-Rabiot coppia centrale a metà campo, gli esterni Bernardeschi e Kulusevski, che rispetto alla prima soluzione giocherebbe qualche metro più indietro. Davanti Morata insieme a Kean, con. Allegri studia e valuta una doppia Juve: ultimi dubbi da risolvere, il big match col Napoli è alle porte.