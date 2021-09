Come si legge sul bollettino reso noto dalla Juventus, "Federico Chiesa questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical a risonanza magnetica risultata negativa. Tuttavia, in via precauzionale e in accordo con lo staff tecnico, non sarà disponibile per la trasferta di Napoli". Gli esami hanno quindi escluso la presenza di lesioni per l'esterno d'attacco della Juve e della Nazionale, che dopo aver giocato contro Bulgaria e Svizzera era stato escluso dal ct degli Azzurri, Roberto Mancini, dalla lista dei convocati per il match con la Lituania e aveva fatto ritorno a Torino.



PRUDENZA IN VISTA DEI PROSSIMI IMPEGNI - Alla Continassa, Max Allegri e il suo staff, pur in vista di una partita delicata come quella con il Napoli, per certi aspetti già decisiva per la stagione bianconera, hanno deciso di non correre rischi, preferendo lasciare a riposo Chiesa, alla luce degli impegni importanti e ravvicinati che attendono la Juve durante la prossima settimana, vale a dire l'esordio in Champions di martedì sul campo del Malmoe e il big match con il Milan in programma domenica 19 all'Allianz.