Quanto spese complessivamente, nel corso degli anni, la dirigenza dell'Inter per costruire la squadra che il 22 maggio del 2010, quasi dieci anni fa, salì sul tetto del mondo? La risposta è 108 milioni di euro, appena tre in più rispetto alla cifra netta sborsata dal Manchester United per "recuperare" Paul Pogba dalla Juventus. E' pur vero che quello era tutto un altro mercato, ma le strategie messe a segno da Moratti & Co. non possono passare inosservate. Dai 15 milioni spesi per acquistare Sneijder, considerato all'epoca il miglior trequartista del panorama mondiale calcistico, ai colpi Cambiasso e Pandev a titolo gratuito, quello della dirigenza nerazzurra può essere etichettato come capolavoro assoluto.



