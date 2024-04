Come può giocare il Milan con Conceiçao

, spiegando che il recente rinnovo con il Porto è da considerarsi quasi nullo. Come se non fosse stato firmato. Il motivo è il cambio al vertice del club: l'ex allenatore André Villas Boas è diventato il nuovo presidente del Porto prendendo il posto di Pinto Da Costa, storica figura del club alla quale era legata la conferma di Conceiçao. Ora, può cambiare tutto.- Per questo l'ex centrocampista potrebbe lasciare il Porto dopo sette anni sulla panchina dei Dragones, e potrebbe così diventare un'opzione concreta per la panchina del Milan.. Considerando i giocatori attualmente in rosa in attesa delle mosse di mercato dei rossoneri, vediamo come potrebbe giocare il Milan di Conceiçao se dovesse essere il portoghese il sostituto di Pioli.

: Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.- Sergio Conceiçao è statoprima di puntare su Rudi Garcia (poi esonerato), ma in Portogallo il suo profilo è stato accostato anche all'Inter per l'eventuale post Inzaghi; l'anno scorso i due si sono affrontati negli ottavi di Champions con l'allenatore nerazzurro che ha eliminato l'ex compagno ai tempi alla Lazio. Alla vigilia della partita il portoghese non ha voluto rispondere alla domanda sul un suo possibile futuro all'Inter. E ora è (ri)spuntato il Milan per la prossima stagione.