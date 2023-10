Igor Tudor è il primo nome nella testa di Aurelio De Laurentiis in caso di esonero di Garcia. Il nuovo Napoli non decolla, l'impatto dell'allenatore francese nello spogliatoio è stato negativo e dopo una serie di alti e bassi anche nei risultati la società sta pensando a un cambio in panchina. Al momento il Napoli ha scelto di andare avanti con Garcia, ma l'ex Verona e Marsiglia è in pole su altri candidati se si dovesse arrivare all'esonero.



COME PUO' GIOCARE - Tudor gioca con un 4-2-3-1 d base col 3-5-2 come prima variante: pressing alto con l'obiettivo di impedire la costruzione dal basso agli avversari, recuperare il pallone nella zona offensiva e creare più pericoli. Idealmente, il 4-2-3-1 del Napoli di Tudor potrebbe essere questo: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, Zielinski, Kvaratskhelia; Osimhen. Questo la possibile squadra del futuro, ma per ora si va avanti con Garcia.