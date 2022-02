Se provate a disegnare o costruire un mostro, vi accorgerete subito che è praticamente impossibile non conferirgli una forma, una struttura, da cui dipenderà coerentemente la sua capacità di movimento.. È dunque compito dello staff di Inzaghi individuare le caratteristiche di tale funzionamento, senza alcun timore reverenziale. Perché dove ha inizio l’analisi finisce la paura e nascono le idee. Questo almeno, il più delle volte.: il 7 novembre contro il West Ham (3-2) e il 28 dicembre contro il Leicester (1-0).. In vista del match di stasera, abbiamo cercato di isolare alcune costanti che ritornano. Proviamo anche noi a smontare il mostro.. Andiamo oltre ciò che è noto e risaputo, che il Liverpool si sbilancia tanto in fase offensiva e dunque va colpito in contropiede. D’accordo, per carità. Ma guardiamo anche altre soluzioni, ad esempio questa idea che sta dietro al gol di Lookman.. È opportuno allora creare link di passaggio e associazioni con questa precisa consapevolezza. Nell’immagine sopra vediamo Alexander-Arnold (il terzino) abbandonare la linea difensiva per uscire forte su Lookman, che a sua volta tenta di accentrarsi in conduzione, spalle alla porta. In bianco ho sottolineato tre posizioni-soluzioni provvisorie (Castagne, Vardy, Dewsbury-Hall) che potrebbero insidiare la struttura del Liverpool mentre reagisce e si adatta a questi eventi. La prima idea che viene in mente è sfruttare un cambio di gioco per il terzino opposto (Castagne), o tramite un lancio diretto o attraverso una sequenza di passaggi intermedi. Pensate in questo senso alla funzionalità dei quinti dell’Inter (Dumfries e Perisic…).. Dei tre citati, l’uomo più pericoloso era Dewsbury-Hall.Perché cambiare gioco se posso ragionare e minacciare la struttura avversaria su questo lato in maniera più veloce e diretta? Voi direte, ma l’non ha lo stesso sistema del Leicester! Certo, ma non ragionate come un libro di tattica basato sulle contrapposizioni dei moduli.. Quel che occorre è portare uomini in posizioni e situazioni strategiche. Guardate cosa genera questa intuizione di Lookman: un potenziale 4 vs 3, che si può ridurre ulteriormente in un 3 vs 2 in zona palla.Sulla conduzione di Dewsbury-Hall infatti Lookman si inserisce sorprendendo Alexander-Arnold (la seconda o la terza reazione difensiva è sempre meno lucida della prima). Il centrale Matip è costretto a ‘scivolare’ sul portatore, mentre a causa di Vardy (fondamentale il movimento divergente del centravanti) Van Dijk non può stringere troppo., premiato con estrema razionalità dal passaggio del compagno. Da qui il gol., nello scontro diretto del 2 gennaio finito in parità (2-2). Mutatis mutandis (lì tutto nasce da un anticipo di Rudiger su Salah),Il trattamento di questa ‘debolezza’ del Liverpool ha le sue varianti.. Di nuovo i centrali di Klopp (qui sotto Matip e Gomez) restano soli a fronteggiare l’offensiva avversaria, con Alexander-Arnold tagliato fuori (aveva subìto una triangolazione nell’altra metà campo, tra Leao e Theo). In questo caso è molto funzionale il movimento di Rebic, che va a incrociare la conduzione di Leao per portare una superiorità numerica ai danni del povero Matip, proprio là dove si è generata la debolezza.E qui il passaggio avviene (caso uguale e contrario) dall’interno all’esterno, da Leao a Rebic.Chi potrebbe svolgere questa che chiameremo per comodità ‘funzione Rebic’ nell’Inter? Chiunque si trovi nelle condizioni di poterlo fare, è la risposta più corretta. Potremmo poi semplificare rispondendo: la seconda punta soprattutto., se si vogliono andare a colpire certe cosette.. Il Liverpool fa il 4-3-3 e nell’arco di una partita gli esterni offensivi come Salah, Mané, Jota e Luis Diaz è normale che non riescano sempre a ripiegare in tempo, così come le mezzali, spesso attratte dal lato palla.. Il croato è temibile tra le altre cose quando spiovono cross sul secondo palo. E lo stesso discorso vale anche per(o), che non dovrà vedersela con Alexander-Arnold bensì con Robertson. Qui sotto l’origine del 3 a 3 del Brentford allenato dal danese(la gara risale al 25 settembre).. Gli Spurs infatti sono allenati da Antonio Conte, il tecnico che ha consegnato a Inzaghi l’Inter, dopo averla impostata sul. Sono cambiati dei principi di gioco tra le due gestioni, ma esistono ancora tanti punti di contatto.. Questa qui sotto è l’azione del gol di Kane. C’è una palla recuperata da Dele Alli sul centrosinistra, poi pulita dietro verso uno dei tre centrali, Sanchez, che immediatamente la gioca verso Ndombele nello spazio di mezzo opposto. Colpita una debolezza (Milner, la mezzala sinistra del Liverpool, sta rientrando da destra dopo una copertura), creato un link col lato debole.Qui è importante comprendere la configurazione offensiva che viene ad assumere il Tottenham in situazioni come queste. Robertson (il terzino lato debole) è preso in mezzo da una superiorità numerica sia individuale (2 vs 1) che di reparto (3 vs 2). Infatti individualmente è minacciato da Kane e da Emerson Royal, quanto al reparto, quel che conta è ciò che sta al di qua dell’asse centrale del campo, ovvero un provvisorio 3 vs 2 (Son, Kane e Emerson Royal vs Robertson e Konaté). Ndombele ha due soluzioni immediate, una facile (aprire per il quinto), l’altra più complicata (verticalizzare nel corridoio per Kane). Sceglierà coraggiosamente la seconda, infilando la difesa del Liverpool con un assist perfetto.Concluderei allora. Il gol di Rebic ad Anfield si origina proprio dalla potenziale ricerca e minaccia del lato debole tramite un link intermedio tra le linee (Saelemaekers raggiunto dal passaggio diagonale di Diaz). Notate Robertson isolato in un potenziale 2 vs 1 a sfavore, con Calabria in ampiezza (Jota in ritardo…) e il belga solo sulla trequarti.. Dopo, è chiaro, chi riceve sceglie cosa fare, perché gli si apre davanti un ventaglio di possibilità.