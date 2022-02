L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Inter, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: "Se riusciremo a dominare noi sarà un bene. L'Inter si difenderà in modo compatto, giocheremo contro un top team e una squadra molto forte. Li ho seguiti molto l'anno scorso e anche quest'anno sono la squadra più forte, sono disciplinati e ben preparati. Hanno grande qualità, ma questa è la Champions. Affronteremo una squadra eccezionale e dovremo fare una gara eccezionale".



Sulle condizioni di Salah e Mané: "E' bello che abbiano giocato subito, sono due forze della natura. Non hanno festeggiato troppo, anche perché non bevono alcool... Hanno avuto tempi di recupero eccezionali, ma non sono sorpreso perché li conosco. Come sta Henderson? Sta benissimo. Oggi era il secondo giorno di recupero, così come per altri giocatori. E' stata una sessione tranquilla, non ha problemi, è tornato la scorsa settimana ed è tutto ok".



Sul cambiamento della regola dei gol in trasferta: "I gol in trasferta mi piacevano, non so perché hanno cambiato il regolamento ma noi cercheremo comunque di fare il massimo. E' una buona cosa giocare la prima fuori, non so se sarà una cosa decisiva. Sappiamo che poi potremo contare su Anfield, ma non dipendiamo solo da questo".