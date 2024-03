Come stanno Como, Cremonese e Venezia: la corsa a tre per il secondo posto

Claudio D'Amato

Se il Parma ha almeno un piede in Serie A, l'altro posto al sole che vale la promozione diretta se lo stanno contendendo in 3: Como, Cremonese e Venezia.



Racchiuse in un fazzoletto di appena 2 punti, lariani, grigiorossi e lagunari si apprestano ad incendiare il finale di un campionato che le sta vedendo protagoniste assolute proprio insieme ai ducali.



Una corsa che si preannuncia appassionante e che non esclude - è bene sottolinearlo - potenziali inserimenti dalle retrovie: Catanzaro e Palermo, infatti, seppur altalenanti hanno dimostrato di possedere carte adeguatissime per ambire alla seconda posizione. Il distacco in classifica (-8 dal Venezia), però, le pone inevitabilmente sfavorite.



E allora spazio al borsino del mini-treno Como-Cremonese-Venezia presente alle spalle della regina del 2023/2024 (il Parma, appunto), tra rispettivi momenti, chances e calendario.



LA CLASSIFICA DI COMO, CREMONESE E VENEZIA - Allo stato attuale, finisse così il campionato, a stappare lo champagne sarebbe il Venezia. Arancioneroverdi secondi in graduatoria a 57 punti, appena una lunghezza sopra alla Cremonese a quota 56 e al Como, fermo a 55. Parma primo a 65, mentre alle spalle del trio 'terribile' si attesta il tandem Palermo-Catanzaro a 49.



COME STA IL COMO - Il passaggio di consegne da Cesc Fabregas a Osian Roberts, anzichè alimentare incertezze, al Como ha fatto spiccare definitivamente il volo. Una società che non lesina investimenti, l'entusiasmo della piazza in aumento settimana dopo settimana grazie agli exploit di Verdi e compagni, un impianto di gioco capace di fornire graduale continuità. Il recente 2-1 al Venezia è stato ridimensionato dal successivo ko di Cremona, ma il mini-trend agrodolce dei lariani rientra in un filotto di 3 vittorie ed una sconfitta maturate nelle ultime 4 giornate. Ecco perché, in riva al Lago, sognare è ampiamente concesso.



COME STA LA CREMONESE - Con l'arrivo di Stroppa, dopo il boccone amaro della retrocessione della scorsa stagione da dover mandar giù, a Cremona è partita la riscossa. Il divorzio da Ballardini sembrava aver aumentato gli interrogativi sulle reali ambizioni di vertice dei grigiorossi, che invece ad 8 turni dalla fine si ritrovano ad un tiro di schioppo dal posto che varrebbe il ritorno in massima serie. Il tonfo in casa del Sudtirol ha interrotto il super trend di 7 vittorie e 3 pareggi nelle precedenti 10 gare, ma non ha tolto certezze ad una squadra attrezzatissima per compiere il salto di categoria. Citare Coda e Vazquez, per far capire di cosa stiamo parlando, potrebbe anche bastare.



COME STA IL VENEZIA - Quattro vittorie nelle ultime 5 giornate, il punticino di vantaggio sulla terza, un Pohjanpalo inarrestabile. Lo 0-3 con cui i lagunari hanno sbancato il 'Barbera' prima della sosta ha aumentato la consapevolezza che questo Venezia è una candidata serissima alla promozione diretta: le idee di Vanoli hanno plasmato una rosa variegata ma capace di intraprendere la strada della costanza, indossando un abito tattico ben definito e sfruttando le qualità dei suoi uomini migliori.



IL CALENDARIO DI COMO, CREMONESE E VENEZIA - Dopo la pausa il Como ospiterà il Sudtirol, per poi recarsi a Catanzaro e sfidare inoltre: Bari, Cittadella e Cosenza in casa; Feralpisalò, Sampdoria e Modena in trasferta.



Il calendario della Cremonese da qui al termine del campionato, invece, recita: Feralpisalò, Ternana, Pisa e Cittadella tra le mura amiche; Bari, Catanzaro, e i super incroci con Venezia e Parma lontano dallo 'Zini'.



Infine il Venezia, che oltre ad affrontare i grigiorossi alla quartultima giornata se la vedrà con: Reggiana, Brescia e Feralpisalò al 'Penzo'; Ascoli, Lecco, Catanzaro e Spezia fuori casa.



Chi la spunterà nella corsa al secondo posto? Parola al campo.