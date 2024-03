Matteo Papaccioli oro di Como: Neymar, la chiamata dell'Italia e un ruolo a metà fra Pedri e Frattesi

Un piccolo gioiellino italo-brasiliano sta crescendo e lentamente esplodendo sulle sponde comasche del lago. Si tratta di Matteo Oliveira Papaccioli centrocampista offensivo classe 2008 anche capitano del formazione under 16 allenata da Massimo Cicconi, ma che è costantemente aggregato alla primavera lariana.







FUTSAL IN BRASILE - Nato in Brasile a Taubaté da genitori brasiliani, ma di chiare origni italiane, inizia a giocare da piccolino in patria a futsal. All'età di 13 anni si trasferisce con la famiglia in Italia e inizia a giocare a 11 nella Faloppiese Ronago praticamente al confine con la Svizzera. Il Como lo nota nei tornei provinciali e lo mette sotto contratto a partire dal 2022.



MEZZALA FRA PEDRI E FRATTESI - Centrocampista offensivo, dotato di un gran mancino e un dribbling importante nello stretto (dote ricercatissima fra i baby talenti in federazione) quest'anno ha già all'attivo 7 gol e 6 assist in Under 16. Il suo ruolo ideale è da mezzala di inserimento, alla Pedri per la tecnica palla al piede, ma anche alla Frattesi per la grande capacità di vedere la porta.



EMOZIONE AZZURRA - Già convocato in Italia Under 16 con cui ha già trovato il gol (nell'amichevole vinta 4-1 contro il Belgio in cui ha trovato il gol subito dopo l'esordio). Ha raccontato che la notizia della prima chiamata in Azzurro, consegnatagli in una lettera a fine allenamento, gli ha tolto il fiato. La nazionale è un sogno, considera Comotto (del Milan, LEGGI QUI IL SUO PROFILO) uno dei "rivali" più forti in azzurro e, anche se il suo idolo è Neymar, oggi vede l'Italia come la sua priorità.