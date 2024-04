Come vedere Manchester City-Real Madrid su Amazon Prime Video: attiva il tuo account gratis

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

, ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League di mercoledì 17 aprile, è un'esclusiva di: come vedere gratis la partita.Secondo round dei quarti di finale di Champions, all'Etihad Stadium (calcio d'inizio alle 21) la squadra di Pep Guardiola e quella di Carlo Ancelotti si giocano l'accesso alle semifinali e si parte dal pirotecnico pareggio dell'andata al Santiago Bernabeu:ha portato avanti i Cityzens prima dell'autogol die della rete di; nella ripresa tre gol spettacolari diper il

Ma dove sarà possibile seguire Manchester City-Real Madrid? E come si può vedere gratis?

City-Real è diventata ormai una classica del calcio europeo, le squadre si sono affrontate più volte negli ultimi anni, anche la scorsa stagione nella semifinale che ha poi lanciato gli inglesi verso la vittoria finale a Istanbul contro l'Inter.Manchester City-Real Madrid sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video grazie all'app fruibile su smart tv di ultima generazione, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. L'app è scaricabile anche su device portatili come smartphone e tablet, mentre da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali del proprio account Amazon con il quale è stato sottoscritto un abbonamento Prime.

COME VEDERE MANCHESTER CITY-REAL MADRID GRATIS SU AMAZON PRIME VIDEO

C'è anche la possibilità di guardare gratis Manchester City-Real Madrid su Amazon Prime Video. I nuovi iscritti al servizio, infatti, possono contare su un mese di prova gratuito che permette la visione di tanti contenuti, comprese le partite in esclusiva di Champions League. Al termine del mese di prova, l'utente potrà decidere di sottoscrivere un abbonamento (al costo di 4,99€ al mese o, in un'unica soluzione, di 49,90€ all'anno) oppure di rinunciarvi.- La telecronaca sarà a cura di Sandro Piccinini, mentre il commento tecnico è affidato a Massimo Ambrosini.

- Amazon Prime Video si è assicurata la trasmissione in esclusiva della migliore partita del mercoledì di Champions League.Il prossimo match in calendario sarà dunque la seconda semifinale d'andata, in programma il 1° maggio: ci saranno una tra Arsenal e Bayern Monaco e la vincitrice della sfida tra Manchester City e Real Madrid.