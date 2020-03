Torna a farsi sentire il comitato dei cittadini del quartiere San Siro contro il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan: "In questi giorni, con il supporto dell’avvocato Veronica Dini, abbiamo preparato un documento che è stato inviato al Comune, con il quale si pongono alcune questioni, relative principalmente all'aumento del carico urbanistico e delle emissioni inquinanti con grave rischio per la salute dei residenti. - si legge su Libero - Senza contare che con il nuovo progetto stadio verrebbe cancellata un’area verde di oltre 5 ettari con il taglio di oltre cento alberi ad alto fusto, sostituita semmai da aree verdi superficiali, mentre per la Maura si stima una perdita di oltre 60 ettari di verde".