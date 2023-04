Laentra nella fase finale. Il progetto targato, alla sua prima edizione, permette a sette club di Serie A, partner del colosso nipponico, di sfidarsi in questa nuova competizione. Sono stati completati i processi di selezione e ora le sette squadre () possono finalizzare i loro team composti da tre elementi per partecipare al torneo eSports. Un roster diviso in tre tipologie di giocatori diversi: unche fa parte del team eSports del club, une undel club selezionato da un torneo di qualificazione online, il ''.- Ecco i roster completi dei sette club in gara:: Carmine Liuzzi: Antonio Gala: Francesco Sirianni: Arda Yildiz: Tommaso Guercio: Raffaele Pagliuca: Umberto Frusciano: Tommaso Del Lungo: Raffaele Galliano: Emiliano Spinelli: Enrico Giannini: Luca Longobardi: Loris Iezzi: Marco Buonaiuto: Carlo Mastrodonato: Loris Gambaretto: Giordano Rossi: Yuri Bacoli: Adrian Urma: Edoardo Busca: Renzo Lodeserto- Questo mese, aprile 2023, vedrà i team sfidarsi nelle fasi a gironi per definire la posizione in classifica, prima di essere sorteggiati per i quarti di finale. I quarti di finale, le semifinali e la Grand Final si svolgeranno tutti dal vivo alsabato 29 e domenica 30 aprile. Saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Twitch di eFootball.