La Serie A sfonda il tetto dei 200 milioni per commissioni agli agenti. La Federcalcio ha diffuso i dati relativi al 2022, con la Juventus che è il club che ha speso di più (oltre 51 milioni, un quarto del totale) seguita da Roma e Inter.



205 MILIONI DI EURO AGLI AGENTI - Nonostante la crisi economica e i bilanci in profondo rosso, il fenomeno di corrispondere cifre importanti ai procuratori per le loro intermediazioni aumenta: la FIGC, come ogni anno, ha pubblicato nel suo report i numeri del 2022, relativi alle spese dei club per i rapporti di lavoro con gli agenti. Nell'ultimo anno i procuratori si sono messi in tasca oltre 205 milioni di euro, certificati dal TMS, il sistema per il trasferimento internazionale: pensare che nel 2015 le spese per i procuratori erano state di "appena" 84 milioni.



JUVE, ROMA E INTER LE MAGLIE NERE - La causa è da riscontrare soprattutto negli affari a parametro zero come Di Maria e Pogba per la Juve o Dybala e Matic per la Roma: i bianconeri, i giallorossi e l'Inter insieme hanno destinato ai procuratori 93 milioni di euro, ovvero il 45% dell’intera spesa della Serie A. Tra le grandi il Napoli occupa la quinta posizione con 12,4 milioni investiti, il Milan è sesto con 12.