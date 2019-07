I procuratori e i loro 'oneri accessori'. La Gazzetta dello Sport oggi analizza quelli che sono i compensi agli agenti per i trasferimenti dei calciatori: al primo posto, per spese, c'è l'Inter che ha pagato 29,4 milioni di euro per i procuratori; al secondo posto la Juventus con 24,3, la Roma al terzo con 23, Milan quarto a 16,7 e Napoli al quinto con 14,2.



Una crescita, quella dei guadagni dei procuratori, esponenziale: negli ultimi 5 anni è cresciuta da 241 milioni di euro del 2014 ai 548 nel 2018.