, presidente della Fiorentina, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Il presidente viola è tornato a parlare della vittoria contro la Juventus del 22 dicembre, ricordando anche il battibecco avuto con Nedved dopo la scorsa partita. Commisso, poi, si è soffermato sulla questione stadio e sul futuro viola.“Ho visto la partita insieme a mia moglie, fino al terzo gol ho avuto paura, perché sapevo che prima o dopo poteva esserci qualche regalo dell’arbitro. Ho visto il biondino, che l’anno scorso mi disse di prendere un thè, spero che si sia preso una camomilla. Voglio ringraziare i tifosi, che ci sono stati molto vicini”“Ho visto la determinazione che volevo. Il bello della vittoria contro la Juventus è che tutti sono stati squadra e hanno messo tutto in campo. Chiesa? Forse volevano difendere la società e il presidente. Quando un giocatore se ne va come ha fatto lui, posso solo consigliare di non tagliare tutti i ponti, rimanendo umili, cosa che non ha fatto”.“Nella prima stagione, pur cambiando allenatori non c’è stata una squadra che è avanzata di 6 posti rispetto alla stagione precedente. Non è stato un campionato di eccellenza, ma meglio essere decimi che tredicesimi. Avevamo finito molto bene, e per questo ho creduto che fosse la cosa giusta confermare Iachini. Al 2020 della Fiorentina darei un voto tra il 5 ed il 6. Fino ad oggi abbiamo avuto 44 persone positivi al Covid, abbiamo avuto alti e bassi in campo, ma quello che voglio dire è menomale che c’è la Mediacom, dopo questo 2020 difficilissimo. I ricavi della Fiorentina si sono decimati, menomale che è messo qualche soldo per aiutare la squadra, circa 50 o 60 milioni, senza contare il centro sportivo”.“Voglio ribadire quello che ho già detto in altre occasioni. La Fiorentina ha bisogno di un nuovo stadio, se non me lo volete far fare, fatelo voi con i vostri soldi e fatelo come volete. Con i soldi miei si fa come dico io, come voglio io. Il Franchi si deve spostare, non può stare vicino alla strada, ma deve essere demolito e spostato. A Nardella, Giani e Fossi, dico di mettersi in moto per vedere di fare qualcosa di nuovo, a me le cose vecchie non piacciono. Campi? Ora non stiamo facendo niente, stiamo aspettando il mio ritorno in Italia e la risposta da Roma per il Franchi".“Dopo la vittoria contro la Juventus ho parlato subito con lui, ero veramente felice per lui. Meritava tutto il mio sostegno e tutto il mio appoggio, insieme a Pradè, che ha sofferto molto in questi giorni. Voglio ringraziarlo per il suo lavoro”.