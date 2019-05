Via Corvino, tagliati i ponti anche con Cognigni e azzerato l'asse con Ramadani. Rocco Commisso ripartirà da qui, da un foglio bianco, cancellando il presente dirigenziale della Fiorentina. Come illustra Il Corriere dello Sport, l'entourage dell'imprenditore italobrasiliano avrebbe individuato da mesi lo staff da cui ripartire, al cui interno rimarrebbe Antognoni. L’idea di creare una comunità stretta attorno al club è uno degli obiettivi principali. In occasione della sfida salvezza contro il Genoa, al Franchi era presente il braccio destro di Commisso, Joe Barone.