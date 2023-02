Torna a parlare il presidente della Fiorentina Rocco Commisso dopo l'intervista fiume rilasciata ieri. Lo fa a margine di un evento presso il Palazzo Vecchio di Firenze: "In questa città lascerò un'impronta anche con lo Stadio nuovo. Se non mi fossi speso fin da subito, anche se i soldi non li metto direttamente io, lo stadio nuovo non si sarebbe fatto."