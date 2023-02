Che barba Commisso di nuovo all'attacco dei giornalisti. Non ce la fa proprio, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, a godersi una vittoria e a non attaccare i giornalisti. I suoi sfoghi sono diventati, per lui, quasi un mantra. Ma che barba! Associazione Stampa Toscana, Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Toscana e Gruppo toscano giornalisti sportivi-Ussi, esprimono piena solidarietà ai colleghi finiti di nuovo nel mirino del presidente della Fiorentina. Al quale consigliano di risolvere i problemi con gli altri presidenti suoi pari nelle sedi opportune, in particolare quella della Lega calcio, lasciando lavorare in tranquillità i professionisti dell'informazione, soprattutto in un momento delicato, anche per i giornalisti, come questo.