Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, parla a RTV38 del mercato di gennaio dei viola: "Noi la regina del mercato? Direi proprio di sì. Abbiamo fatto sei acquisti. Ci stiamo preparando per l’anno prossimo. Pensiamo al futuro sì ma anche al presente. Ho detto a Daniele Pradè e Joe Barone che volevo acquisti non per sei mesi ma anche per l’anno prossimo. Dico ai tifosi di avere fiducia. Con Giuseppe Iachini in sei partite abbiamo fatto tanti punti. Se andiamo con una media di due punti a partita arriviamo in Champions League. Sono contento anche se abbiamo perso contro l’Inter. Iachini ha tutta la mia fiducia. Voglio che i fiorentini siano orgogliosi della loro squadra".