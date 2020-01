Al termine dell'incontro con il sindaco Dario Nardella, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha dichiarato: "Voglio fare uno stadio nuovo a Firenze, sin dal primo giorno c'è rispetto reciproco con la città e il sindaco. Voglio fare ciò che è meglio per la Fiorentina, voglio esaminare il bando e i suoi costi. I costi e i tempi sono temi di cui abbiamo parlato. Mi hanno detto che qui alcune cose non possono essere fatte come negli Usa. In meno di due anni mi hanno detto che mi verrà data la Mercafir, ma non sono sicuro. Restyling del Franchi? Il sovrintendente è stato un po' più flessibile, voglio capire cosa si può fare. I miei punti non sono cambiati. Firenze è bellissima, ma limitate per i posti in cui fare lo stadio. La Mercafir è un'area ottimale. In Italia ci sono troppi cilindri di potere".