La Fiorentina vista ieri è parsa senza idee e senza gioco, incapace di sfruttare un possesso palla prolungato per quasi 90 minuti, risultando sterile e noiosa. La cosa più preoccupante, però, è la sensazione che questa squadra valga molto di più di quello che mostra, e chi dovrebbe orchestrarla abbia perso la bacchetta, incapace di guidare un gruppo con ottime qualità, ingabbiato in un modulo che non rispecchia i valori della rosa.Il presidente, che già stava valutando da tempo il cambio in panchina, si è metaforicamente chiuso nelle segrete stanze per riflettere a mente sgombra sul da farsi. La Fiorentina vive quindi un momento di attesa, con il cambio in panchina che sembra sempre più vicino, ma che per concretizzarsi ha bisogno dell’ultimo input del presidente, che più volte ha dimostrato di voler avere l’ultima parolaL’esonero di Iachini potrebbe arrivare già nelle prossime ore, oggi o domani, con i dirigenti viola che hanno studiato tutte le ipotesi per il sostituto. Consci di non poter arrivare ora ai nomi caldi, Sarri e Spalletti,Il tecnico di Orzinuovi, all’interno dei primi contatti avvenuti tra le parti, ha aperto subito alla possibilità di prendere la Fiorentina con un contratto fino al termine della stagione, ipotesi rifiutata da altri profili come D’Aversa e Mazzarri, e sa bene che questa permanenza in viola potrebbe aprirgli le porte di una figura dirigenziale.