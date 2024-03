Commisso si tiene la Fiorentina: 'Il mio legame è più forte che mai'. Ecco chi sostituirà Joe Barone

Redazione CM

In una nota rilasciata ai canali ufficiali della Fiorentina, il patron viola, Rocco Commisso ha confermato al 100% il proprio impegno nella società smentendo tutte le voci di una possibile cessione soprattutto dopo la morte improvvisa del suo uomo fidato, nonché amico, Joe Barone, colui che si occupava notte e giorno della Fiorentina al posto del patron americano.



LEGAME PIU' FORTE CHE MAI - Il numero 1 di Mediacom ha confermato che "Oggi più che mai il mio legame con questo club e con questa città è ancora più forte e continuerà ad esserlo anche nei prossimi anni con una gestione che sarà 'nell'ottica della continuità con lo straordinario ed eccezionale lavoro svolto da Joe e con la volontà di portare avanti quanto ha fatto in questi anni".



CHI AL POSTO DI BARONE? - "Per questa ragione ho delegato alle persone più vicine e che lavoravano più a stretto contatto con lui il compito di tramandare la sua memoria e il suo operato". Di chi si tratta? Secondo l'Ansa L'area sportiva sarà supervisionata da Daniele Pradè già direttore sportivo della Fiorentina, a stretto contatto con Nicolas Burdisso già direttore tecnico. Quanto all'area aziendale sarà gestita da Alessandro Ferrari già direttore della comunicazione e delle relazione esterne mentre Mark Stephan continuerà nell'organigramma della società a mantenere la sua funzione di amministratore delegato.