Fiorentina, come cambia l'assetto societario senza Barone? Il piano di Commisso fino a giugno

Il vuoto che Joe Barone lascia all'interno della Fiorentina non è solamente affettivo, come si è potuto constatare nella giornata di ieri con le tante visite che ha ricevuto presso la camera ardente. E questo perché la presenza del compianto dg all'interno dell'organigramma societario era davvero totalizzante. Barone si occupava di ogni singola questione che riguardasse la Fiorentina, da quella più marginale a quelle più fondamentali e viveva davvero per 24 ore al giorno la realtà del Viola Park. Tutte questioni, queste, che andranno affrontate al più presto anche per definire il nuovo assetto societario, rimasto orfano del suo membro più rappresentativo.



RIMODULAZIONE - Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport in edicola stamani, non ci saranno ingressi in società fino a giugno e i dirigenti resteranno gli stessi. SI tratterà solamente di rimodulare le varie mansioni. Daniele Pradè e Nicolas Burdisso continueranno ad essere i riferimenti per il gruppo composto da calciatori e allenatori, per le cose di campo e per quelle da impostare in fatto di contratti, rinnovi e questioni relative, e sempre loro due interverranno sul settore giovanile in collaborazione con il responsabile Valentino Angeloni. Le situazioni extra campo avranno sempre in Daniele Pradè un naturale riferente, ma al direttore sportivo si affiancherà il direttore della comunicazione Alessandro Ferrari che a sua volta in questi anni ha sempre seguito Barone in tutte le riunioni di Lega Calcio.