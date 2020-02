Diciamo che c’è riuscito. A modo suo, tra il paesano e il newyorkese, ci è riuscito a trasformare una sonora sconfitta in trionfo., ha tirato in porta 3 volte contro 8 degli avversari, ha preso 3 goal, ma non ne ha fatti nessuno, è idolatrato dai tifosi viola per una squadra al quattordicesimo posto, con 25 goal fatti e 32 subiti, per la quale, nella sola finestra di mercato chiusa recentemente sono stati spesi ben 90 milioni, considerando bonus e riscatti.Ma no: qualcosa di più e, diciamola tutta, qualcosa che ci voleva, la maschera che mancava nel teatrino del pallone italico.