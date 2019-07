Il nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato un'intervista a Radio Uno: “La Fiorentina l’ho comprata in due settimane e mezzo ed è stato un grande rischio, ma senza rischi non si va da nessuna parte. Io ci metto entusiasmo, volontà, lavoro duro per riportare la Fiorentina dove merita. A livello di infrastrutture l’Italia è un po’ indietro e io vorrei lavorare anche in questa ottica. In America non esistono stadi così antichi come il Franchi. Fiorentina femminile? Vorrei che il calcio femminile italiano cresca ancora di più, partendo dal bel Mondiale che le ragazze hanno giocato. Le donne devono avere più opportunità da professioniste, quindi ho intenzione di investire anche nella squadra femminile”.