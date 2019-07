La Fiorentina passa al contrattacco. Dopo aver ribadito a più riprese la volontà di trattenere Federico Chiesa per almeno un'altra stagione, il nuovo patron Rocco Commisso passa dalle parole ai fatti e studia l'ennesima mossa per togliere il calciatore dai radar della Juventus. Respinti i tentativi del ragazzo di forzare il club viola a rispettare i patti presi tra la precedente proprietà e la Juve e quelli di Chiesa con i bianconeri (contratto quinquennale a 5 milioni a stagione), secondo La Gazzetta dello Sport la Fiorentina presenterà nei prossimi giorni la proposta formale di rinnovo fino a giugno 2023 con significativo aumento dell'ingaggio.



AL CENTRO DEL PROGETTO - Commisso è intenzionato a dare un segnale forte a Chiesa e a tutto l'ambiente, mettendo sul piatto una cifra che, al netto dei bonus, si aggirerà sui 3,5 milioni, mettendo ulteriormente il calciatore al centro del progetto. Previsto un incontro col padre e agente Enrico, per convincerlo a firmare e porre fine alla querelle che ha animato oltremodo la tournée statunitense della squadra di Montella. Oltre alla promessa di più soldi, sarà necessario costruire una squadra competitiva, considerando che ad oggi la Fiorentina ha soltanto ceduto. Nel mirino rimane Rodrigo de Paul dell'Udinese per il ruolo di attaccante esterno, mentre a centrocampo il sogno sarebbe Tonali del Brescia, con Pulgar o Demme dell'RB Lipsia nel ruolo che fu di Veretout. Trattative che, per questione di prezzi, possono entrare nel vivo nella seconda settimana di agosto, con Pradé pronto a muoversi.