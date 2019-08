Non ci poteva essere confronto più esplosivo per inaugurare la stagione del grande calcio inglese: domenica a Wembley, Liverpool e Manchester City tornano ad incontrarsi dopo il lungo e spettacolare duello nella scorsa Premier, concluso con la vittoria del City per un solo punto. L'occasione è la Community Shield, la supercoppa inglese. I Reds si presentano al match da campioni d'Europa, ma nelle amichevoli del primo scorcio di stagione sono parsi ancora lontani dai loro standard. Forse anche per questo gli analisti di Stanleybet.it tracciano un pronostico sensibilmente sbilanciato sul City, vincitore nelle ultime due edizioni, la cui vittoria nei 90 minuti è data a bassa quota, 1,90. La possibilità di un pareggio al 90' si gioca a 3,55, si sale ancora per un successo del Liverpool, collocato a 3,75. La scelta è dunque chiara, malgrado i precedenti più recenti siano propizi più a Klopp che a Guardiola. Vero che lo scorso anno, in Premier, il City ha portato via una vittoria e un pareggio, ma è ancora vivo il ricordo del doppio successo del Liverpool in Champions, nella stagione precedente. Non dovrebbero mancare i gol: sei delle ultime sette sfide tra le due squadre sono finite in Over, che per l'occasione si gioca a 1,70.