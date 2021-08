Dopo la delusione per l'Europeo perso in finale contro l'Italia, in Inghilterra si torna a fare sul serio, con il via alla stagione 2021/2022: il primo appuntamento è il Community Shield, la Supercoppa d'Inghilterra, che vede opporsi il Leicester, trionfatore nell'ultima FA Cup, e il Manchester City, campione in carica in Premier League: Rodgers e Guardiola si sfidano a Wembley, a partire dalle 18.15. Entrambe le squadre hanno già scritto il proprio nome nell'albo d'oro della competizione. Il Leicester ha trionfato una sola volta nel 1971, battendo per 1-0 il Liverpool, mentre sono 6 invece i trionfi del Manchester City: 3 nella recente epoca degli sceicchi (2012, 2018 e 2019) e tre conquistati nel corso del '900 (1937, 1968 e 1972). Il City arriva alla sfida con diverse assenze importanti, tra infortuni e giocatori che ancora devono rientrare dopo gli impegni estivi con le rispettive nazionali; tra questi Stones, De Bruyne, Gabriel Jesus ed Ederson, mentre è pronto all'esordio Jack Grealish, arrivato dall'Aston Villa per 100 milioni di sterline. Nel Leicester spazio alla vecchia guardia con il solito Vardy a guidare l'attacco e il debutto dell'ex Lille Soumaré.





LE FORMAZIONI UFFICIALI:



LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Pereira, Amartey, Soyuncu, Bertrand; Ndidi, Tielemans, Maddison; Barnes, Perez, Vardy.



MANCHESTER CITY (4-3-3): Steffen; Cancelo, Dias, Ake, Mendy; Fernandinho, Gundogan, Palmer; Mahrez, Edozie, Torres.







h 18.15 Wembley: Leicester-Manchester City LIVE





LA CRONACA: