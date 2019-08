Dopo tanta attesa, il calcio inglese apre la sua stagione. In attesa dell'inizio del campionato, fissato per il prossimo week-end, oggi è il giorno del Community Shield, il tradizionale appuntamento con la sfida tra i campioni d'Inghilterra e i vincitori della FA Cup. Alle 16, a Wembley, Manchester City e Liverpool si affrontano per il primo duello della stagione, in una sfida iniziata verbalmente tra Guardiola e Klopp e destinata a durare per tutto l'anno, tra Premier League e Champions. I due allenatori, infatti, si sono dati battaglia in merito ad alcune spese sul mercato. Reds e Citizens ripartono dalle certezze della scorsa stagione: l'unica novità, in casa City, è Rodri, titolare nel centrocampo di Guardiola.



LE PROBABILI FORMAZIONI



LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Origi, Salah, Firmino. A disp: Mignolet, Lovren, Keita, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Shaqiri, Matip.



MANCHESTER CITY: Bravo, Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko, Rodri, Silva, De Bruyne, Sane, Bernardo, Sterling. A disp; Ederson, Gundogan, Jesus, Aguero, Angelino, Foden, E Garcia.



LA CRONACA