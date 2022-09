Sono destinate a separarsi, dopo due stagioni di reciproche soddisfazioni, le strade del Como e di Giacomo Gattuso.



Stando a quanto riferisce il quotidiano La Provincia, già nella giornata di oggi il club lariano dovrebbe emettere un comunicato nel quale si ufficializza la fine consensuale del rapporto con l'allenatore che due estati fa riportò i biancoblù in Serie B.



La decisione deriva dalle precarie condizioni di salute del tecnico lombardo, costretto ormai da diverse settimane ad uno stop forzato da parte dei medici.



Per quel che riguardo il suo sostituto, il nome in cima alle candidature sembra essere quello dell'ex guida del Pisa Luca D'Angelo.