Fiorentina, Aquilani è in pole su Palladino e Gilardino per il post Italiano

merita solo applausi per come fa giocare ilcontro tutto e tutti. Una squadra che sa sempre quello che deve fare, intensa e offensiva. La filosofia del giovane tecnico è quella di determinare sempre, di provate ad essere artefici del proprio destino e non subirlo. Una filosofia studiata sui campi di allenamento dellacon i giovani ragazzi della Primavera. Anni di formazione, di coppe Italia vinte e di crescita professionale. E alla fine si torna dove si è stati bene:

Rocco Commisso considera Alberto Aquilani uno di famiglia. Un pensiero che condivideva con il compianto Joe Barone. C’è sicuramente qualcosa di romantico in quella che è una scelta precisa. Oggi la proprietà gigliata è intenzionata a seguire la linea della continuità: Aquilani vuole comandare il gioco e ha diverse punti in comune con Italiano.Il presidente Corrado aveva già raccontato, in un recente intervento su Radio Sportiva, di non voler tarpare le ali di Aquilani nell’eventualità di una chiamata della Fiorentina. Le alternativesono, al momento, più distaccate.