Moutir Chajia, esterno offensivo del Como, si racconta a la Provincia: “Il mio idolo era Ronaldinho. Lo Sporting Lisbona? E’ vero, mi volevano quando ero a Novara. Ma le due società non si misero d’accordo. Come si pronuncia il mio cognome? Cha-ia. All’italiana. In Belgio è Cha-ja. Ma qui è giusto Cha-ia”.