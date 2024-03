Como, Cutrone non ci crede: 'Ecco cosa ho detto al mister prima del gol'

L'attaccante del Como Patrick Cutrone ha parlato dopo il gol decisivo segnato al 90' contro il Venezia: “Meglio di così non potevo immaginare. Sinceramente ancora adesso non ci sto capendo niente perché tutti i compagni mi sono saltati addosso ed è stato veramente bello. Una sensazione fantastica vedere non solo i miei compagni esultare ma anche aver fatto felice tanti tifosi è una bella sensazione”.



Il mister ha detto che te lo sentivi di fare gol oggi.

“Si è vero. Gli ho detto entro faccio e faccio gol e così è stato”.



I tre punti conquistati oggi vi permettono di sorpassare in classifica il Venezia e sabato ci sarà un’altra importante sfida con la Cremonese.

“Sì , adesso godiamoci questa vittoria in questi due giorni e poi ricominciamo pensando alla Cremonese e che sarà anche quello un big match. Dobbiamo far punti anche lì, quindi adesso ci godiamo questa vittoria però sappiamo che è ancora presto per parlare e quindi pensiamo partita dopo partita a cominciare proprio dalla Cremonese”.