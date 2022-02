L'allenatore del Como Giacomo Gattuso ha così commentato il vibrante scontro contro l'Ascoli nel pomeriggio di Serie B:



"Arbitraggio? Dal campo non ho visto l'espulsione, sul fuorigioco 99 su 100 lo danno quel gol. Non capisco tutto il nervosismo finale, si sono accesi troppo gli animi; anche noi all'andata abbiamo dominato ma non abbiamo vinto. E' stata una bella partita, non condanno l'arbitro, tutti possono sbagliare, è stato un buon pareggio, tutto sommato anche giusto. Sottil? Abbiamo fatto il corso a Coverciano insieme, lo conosco, mi ha detto cose che non posso ripetere ma non so perché ce l'avesse con me".