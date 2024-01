Como, il colpo arriva dagli USA: chi è Nicholas Gioacchini, accordo vicino

Redazione CM

Il Como terzo in classifica a pari punti con il Venezia e a meno 4 dal Parma capolista di Serie B si vuole regalare un attaccante per continuare ad inseguire il sogno Serie A: la scelta è ricaduta sul classe 2000 nato a Kansas City Nicholas Gioacchini, in forza al St. Louis City, in MLS. L'accordo, riporta Fabrizio Romano, è vicinissimo, e dovrebbero essere fissate a breve le visite mediche.



IL PROFILO - Gioacchini, padre italiano e madre giamaicana, è nato nello stato del Missouri e ha vissuto fra gli 8 e i 12 anni di età a Parma, ma ha cominciato la sua carriera da calciatore in Francia, indossando le maglie di Paris FC, Caen e Montpellier, senza lasciare il segno. Poi il ritorno in USA nel 2022, all'Orlando City prima di trovare dieci gol nell'ultima esperienza a St. Louis. In Nazionale è assente dal 2021, ma conta tre gol, una doppietta a Panama e una rete alla Martinica in Gold Cup.