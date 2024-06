Inter, prosegue la trattativa per il rinnovo di Inzaghi. No al biennale, sì a un ingaggio più alto

Getty Images

Questa volta Tullio Tinti si è presentato in viale della Liberazione alle 17, un paio d’ore dopo rispetto a una settimana fa, e contrariamente al primo confronto, uscendo, ha preferito prendere una via secondaria, dribblando quello che sarebbe stato l’assalto dei cronisti, in attesa all’ingresso principale.anche se ufficialmente Tinti ha preferito cambiare itinerario per evitare il diluvio che in quei minuti si stava abbattendo su Milano. Lasciamo il beneficio del dubbio per spostarci al fulcro della questione.

Quello cheUn impegno che però il club non ha potuto garantire per quelli che sono i piani aziendali. Da escludere anche la questione clausola, non è mai stata proposta e non è mai esistita la possibilità che potesse essere inserita.

Nei prossimi giorni, tra domani e venerdì, ci sarà un confronto tra Tinti e Inzaghi, le parti si aggiorneranno prima del nuovo incontro con Marotta, Ausilio e Baccin, pianificando quella che sarà la prossima richiesta da avanzare al club.