La fine consensuale del rapporto di collaborazione tra il Como e Giacomo Gattuso, arrivato nel primo pomeriggio di ieri, ha lasciato momentaneamente senza padrone la panchina dei lombardi.



La decisione è frutto di alcuni seri problemi di salute che affliggono l'allenatore, impossibilitandolo a proseguire nel suo impegno professionale e obbligando al contempo il club ad individuare un sostituto. Ruolo che domani, nell'impegno interno con il Sudtirol, verrà temporaneamente affidata al vice di Gattuso Massimiliano Guidetti. Una soluzione ponte che presumibilmente verrà modificata nei primi giorni della prossima settimana.



Le intenzioni della dirigenza sono infatti quelle di affidare la panchina a Luca D'Angelo, ex tecnico del Pisa. Con i toscani, però, D'Angelo ha ancora un contratto in essere che potrebbe tornare utile nel caso in cui i nerazzurri dovessero dare il ben servito a Rolando Maran. Dopo aver collezionato appena un punto in 4 giornate, solo con una vittoria domenica con la capolista Reggina l'allenatore trentino riuscirebbe a scongiurare un esonero ormai nell'aria. E se ciò dovesse avvenire la dirigenza del Pisa potrebbe richiamare in panchina proprio D'Angelo, costringendo il Como a cercare altrove la sua nuova guida.



Il piano B per i lariani porterebbe a quel punto sulle tracce di Massimo Oddo, libero dopo la mancanza promozione in B con il Padova della scorsa stagione.