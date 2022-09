Dopo appena quattro turni di campionato la posizione di Rolando Maran al Pisa è già in forte bilico.



Il misero punticino raccolto fin qui dai toscani, frutto del 2-2 casalingo con il Como dello scorso 21 agosto, sta relegando la squadra all'ultima posto in classifica in coabitazione con il Perugia. Un bottino decisamente deludente per una società che lo scorso giugno era arrivato ad un passo dal ritorno in Serie A, arrendendosi al Monza soltanto nella finalissima playoff.



Stando a quanto scrive stamane Tuttosport l'allenatore trentino sarebbe quindi a forte rischio esonero, soprattutto se sabato contro la capolista Reggina dovesse arrivare l'ennesimo risultato negativo di questo terribile avvio di stagione. Tanto che la dirigenza pisana avrebbe già pronto il sostituto, richiamando in panchina proprio il predecessore di Maran: l'amatissimo dai tifosi nerazzurri Luca D'Angelo.