Quale sarà il futuro di Cesc Fabregas? La scorsa estate lo spagnolo, campione d'Europa e del Mondo, si legava al Como per due anni. I tanti problemi fisici e la voglia di iniziare la carriera da allenatore, potrebbero spingerlo al ritiro nelle prossime estate. Considerato che è anche socio dei lariani, non è da escludere che possa entrare nello staff del tecnico Moreno Longo per iniziare a impratichirsi. Lo riporta Tuttosport.