L'allenatore del Como, Moreno Longo ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "La proprietà è forte, ambiziosa e capace. L'obiettivo della società è quello di riportare il Como in Serie A. Da fare attraverso un percorso, ma l'ambizione è quella".



"Cesc Fabregas? Gestire questi campioni è un lavoro differente. E' una gestione più umana che tecnica, la tecnica non può essere messa in discussione. Abbiamo creato la giusta empatia per metterlo nelle giuste condizioni. E quando dobbiamo gestire la palla, diventa fondamentale. Fabregas studia da allenatore: vuole fregarmi il posto? Sceglierà e farà quello che più gli piacerà, io mi sento tranquillo e la società deciderà con lui".