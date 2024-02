Compagno, il miglior bomber italiano del 2022, cambia maglia: va a giocare in Cina

L'attaccante italiano più prolifico nel 2022, Andrea Compagno lascia la Romania e lo Steaua: ha deciso di proseguire la sua carriera trasferendosi in Cina.



Per le sue prodezze in Romania, Compagno si è meritato anche la chiamata di Roberto Mancini nella lista dei preconvocati per le partite contro Inghilterra e Malta, qualificazioni europee. Dal dicembre scorso si era cominciato a parlare di trasferimento, che adesso si è concretizzato: ha firmato un biennale con il Tianjin Jinmen Tiger, nella prima divisione cinese



Nell'anno solare 2022, Compagno ha realizzato 24 reti, mentre nel 2022/2023 si è laureato capocannoniere della Liga I, il massimo campionato romeno, con 16 reti, alla pari del croato Dugandzic.