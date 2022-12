La Fiorentina di Vincenzo Italiano ieri pomeriggio, in occasione della quinta amichevole di questo atipico dicembre, affrontava in Corsica il Bastia: avversario tecnicamente non irresistibile che naviga nella parte medio bassa della Serie B francese, ma squadra che se la gioca con le migliori dal punto di vista temperamentale. Il tecnico siciliano, che ha schierato praticamente due squadre diverse con la sola conferma di Biraghi sulla fascia sinistra, ritrova finalmente i reduci dal mondiale del Qatar continuando a metter minuti delle gambe degli altri a disposizione: regolarmente in campo Jovic e Milenkovic, anche se chiaramente il loro rendimento non è stato dei migliori. L’ex Real Madrid, in particolare, ha un gran bisogno di giocare visto che in Qatar ha raccolto briciole (35’ circa) e, anche in viola, non gioca una partita intera da metà ottobre.



Passando alla cronaca, la squadra viola già nella prima frazione di gara aveva provato a mettere la sfida sui giusti binari, senza però gli effetti sperati: un paio di fiammate con Cabral, fermato da un prodigio del portiere avversario e ancora a secco in queste amichevoli affrontate dalla Fiorentina ed Ikone, che prende una traversa a pochi passi dalla porta. A sbloccare la gara ci pensa Igor di testa dopo pochi minuti nella ripresa e Barak, bravo a finalizzare una pregevole azione personale del giovane Bianco. Nel finale arriva il gol della bandiera anche per padroni di casa con Santelli, bravo a sfruttare un indecisione del due Milenkovic-Igor. 1-2 il risultato finale.



Vittoria importante per Vincenzo Italiano che piano piano sta tornando a poter contare su quasi la totalità della rosa e soprattutto comincia a scoprire alcuni dei baby talenti presenti nel vivaio gigliato: tra certezze, in ogni reparto, e gli occhi puntati su alcuni giovani come Amatucci e Bianco che si sono messi in evidenza.