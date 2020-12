Con 5 milioni di followers su Instagram, Pauline Tantot è una delle modelle più seguite sui social, nella sua Francia e in tutto il mondo. Franco-persiana, 26enne, Pauline, insieme alla sorella gemella Mathilde, è stata ribattezzata "la bomba di Bordeaux". Imprenditrice di una linea di bikini di cui è testimonial (insieme ovviamente alla sorella), Pauline è stata spesso presente ai party organizzati a Parigi dalla stella del Paris Saint Germain, il brasiliano Neymar. Oggi la vediamo in alcuni scatti mozzafiato, con ambientazioni diverse: voi la preferite al mare sulla moto d'acqua, in campagna o fra i boschi?



