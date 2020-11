"Piccola leonessa". E' il testo del post che ritrae la bellissima Daisy Keech su una spiaggia californiana, in una foto che la immortala con una chioma leonina. D'altra parte, Daisy ci ha abituato a frasi ad effetto, a partire dallo slogan con il quale si presenta su Instagram, dove vanta un seguito di 5,3 milioni di followers. Biondissima, americana, Daisy è una social media influencer, modella e appassionata di fitness, nonché testimonial di abbigliamento da spiaggia. Sul suo profilo IG la possiamo ammirare in numerosi scatti mozzafiato in piscina o al mare, da sola o in compagnia di altre stupende modelle. Pronti a guardarle?



SCORRI LA GALLERY PER VEDERE LE FOTO PIU' HOT DI DAISY!