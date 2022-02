(foto Ansa)I due ragazzi non ce l’avrebbero fatta più, dopo i decenni di violenze fisiche e psicologiche inflitte alla madre da parte della vittima. Pasquale aveva il divieto di avvicinarsi alla moglie, maL’accusa per i due è di omicidio volontario, con l’aggravante del vincolo di parentela.La moglie, Laura, non aveva mai chiesto la separazione “per paura della sua reazione”. Alessio e Simone, nelle loro deposizioni, avevano ammesso che, spesso, almeno uno di loro rimaneva in casa con la madre, “per evitare che papà la picchiasse”. Parenti e amici dei due giovani avevano creato una pagina Facebook di sostegno, chiamata “Comitato tutti per Alessio”.Dopo l’ennesimo episodio, il giudice aveva stabilito il trasferimento della donna in un centro protetto in Sardegna. A Pasquale, ex autista dell’Amt (Azienda Mobilità e Trasporti) in pensione, era anche stato revocato il porto d’armi in seguito ad alcune segnalazioni di minacce e violenza psicologica. Tra queste, è agli atti un episodio in cui appoggiò una rivoltella sul tavolo della cucina, guardando Laura con la rabbia negli occhi.