Intervenuto dagli studi di Sky, il noto giornalista, Paolo Condò, ha espresso la propria opinione in merito a un'eventuale cessione di Milan Skriniar da parte dell'Inter.



"Fino a qualche giorno fa sembrava Alessandro Bastoni l'indiziato a lasciare l'Inter, ora, leggendo i giornali e Gianluca sulle notizie, mi sembra che possa essere Skriniar il grosso calibro pronto a lasciare Milano. Per i tifosi Bastoni, Skriniar e Lautaro sono gli incedibili. Per quanto riguarda lo slovacco, sarebbe doloroso perché in linea dinastica è l'erede di Riccardo Ferri, Samuel, Materazzi”.