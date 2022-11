Continuare il periodo positivo, dopo la vittoria in extremis contro lo Spezia in Serie A e la qualificazione alla fase finale di Conference League. La Fiorentina di Vincenzo Italiano scende in campo alle 16.30, nell'anticipo della sesta e ultima giornata, all'LNK Sporta Parks di Riga, contro il Futbola klubs RFS di Viktors Morozs. In palio c'è ancora il primo posto nel Gruppo A, ma non dipenderà soltanto dai viola: alla stessa ora infatti c'è anche Istanbul Basaksehir-Hearts, in Turchia. Al momento turchi e toscani guidano il girone a quota 10, entrambi qualificati, ma nello scontro diretto la Fiorentina è indietro, dopo il ko per 3-0 dell'andata: quindi a Italiano e i suoi servirà un risultato migliore di quello della squadra dell'ex Inter Emre Belozoglu, altrimenti a parità di punti i viola dovranno sostenere lo spareggio nei sedicesimi contro una delle terze classificate dell'Europa League, che scenderà di competizione. Oltre alla vetta del gruppo però la Fiorentina vuole dimostrare di essere guarita dalla crisi che la attanagliava, seppur con un discreto turnover in vista della Serie A. L’unico precedente tra RFS e Fiorentina è quello dell’andata, clamorosamente finita 1-1 a Firenze (gol di Barak ed Ilic).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



RFS (3-4-3): Steinbors; Dubro, Stuglis, Lipuscek; Vlaukin, Zjuzins, Saric, Maksimenko; Simkovic, Ilic, Rokels.



Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Bonaventura, Mandragora, Barak; Ikoné, Cabral, Saponara.